Pogoda na dziś: niedziela pod znakiem opadów deszczu

Pogoda na dziś: zachmurzenie będzie duże, choć możliwe są niewielkie przejaśnienia. Pojawią się opady deszczu rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karkonoszach i na Śląsku zagrzmi i w trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie o kierunku północno-wschodnim.