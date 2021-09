Pogoda na dziś - czwartek 23 września. Porywisty wiatr spotęguje odczucie zimna

Pogoda na dziś: czeka nas dużo chmur, a w dużej części kraju popada deszcz. Będzie porywiście wiać. Pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Czwartek będzie na ogół pochmurny. W północnej części kraju wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 kilometrów na godzinę, powieje z kierunku zachodniego.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek 23.09

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie około 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1007 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 987 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno, po południu opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurno, po południu opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl