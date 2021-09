Pogoda na dziś - czwartek 16 września. Deszczowo i pochmurno w wielu regionach kraju. Możliwe burze. Na termometrach od 16 do 24 stopni

Pogoda na dziś, czyli czwartek 16.09 zapowiada duże zachmurzenie. Od centralnych po wschodnie regiony kraju będą postępować opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu niewykluczone, ze zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się południowo-wschodni. Jednak po przejściu frontu zmieni swój kierunek na południowo-zachodni. Przeważnie będzie słaby i umiarkowany. W burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.