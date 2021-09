Pogoda na dziś - 9 września. Słonecznie w całym kraju, w niektórych regionach gorąco

Pogoda na dziś: czwartek upłynie pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Miejscami może silniej wiać.

Pogoda na czwartek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy wiatr.