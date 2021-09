Miejscami w najcieplejszym momencie dnia będzie tylko 12 stopni. Uważajcie też na mgły

Pogoda w ciągu najbliższych dni przyniesie ochłodzenie. Termometry będą wskazywać wartości poniżej 20 stopni Celsjusza, dopiero na początku weekendu w niektórych regionach temperatura może być powyżej tej granicy. Nadal jednak czeka nas na wiele słonecznych chwil. Jeżeli będzie padać, to tylko miejscami i na ogół słabo.

Na pogodę na wschodzie i w centrum kraju w ciągu najbliższej doby wpływać będzie wyż znad zachodniej Rosji. Na zachodzie rządzić będzie płytka zatoka ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, związanego z niżem znad Islandii. Na zachodzie i częściowo w centrum Polski dominować będą cieplejsze masy powietrza polarno-morskiego, zaś nad wschodnie regiony zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarno-kontynentalne.

Pogoda w kolejnych dniach

Wtorek na zachodzie kraju upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia ze słabymi oraz przelotnymi opadami deszczu o sumie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Wybrzeżu może spaść więcej deszczu - do 5-8 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, miejscami małe, szczególnie w Polsce centralnej oraz w drugiej części dnia na południu. Nad ranem w południowych regionach wystąpią zanikające mgły, które ograniczą widzialność do 200-600 metrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 14-16 st. C w centrum, do 16-18 st. C na zachodzie. Wiatr powieje słabo, na zachodzie kraju z kierunku północno-zachodniego, a na wschodzie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

W środę początkowo w całym kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie, które w drugiej części dnia wzrośnie do dużego, a lokalnie także do całkowitego. W godzinach popołudniowych na zachodzie kraju prognozowane są słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-15 st. C na wschodzie, do 17-18 st. C na zachodzie. Umiarkowany wiatr na zachodzie powieje ze zmiennych kierunków, a na wschodzie i w centrum - z południowego wschodu.

Pogoda w drugiej części tygodnia

W czwartek na wschodzie i w centrum kraju pojawi się duże zachmurzenie i wystąpią przelotne opady deszczu. Na zachodzie będą rozpogodzenia i nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-14 st. C na północy, do 14-16 st. C na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany - na zachodzie południowo-zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Piątek przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Miejscami może być bezchmurnie. Na wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 13-14 st. C na północnym wschodzie, do 16-17 st. C na południowym zachodzie. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

Sobota zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-16 st. C na północnym-wschodzie, do 19-21 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:kw, ps

Źródło: tvnmeteo.pl