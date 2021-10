Pogoda na 5 dni, pogoda długoterminowa. Bardziej łaskawe oblicze jesieni. Miejscami popada, ale zrobi się cieplej

Pogoda w najbliższych dniach nadal nie oszczędzi nam chmur. Lokalnie może padać i nieco silniej powiać. Z każdym dniem będzie jednak robić się cieplej, w połowie kolejnego tygodnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 15-16 stopni Celsjusza.

Pogoda w niedzielę przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie.

Poniedziałek także upłynie pod znakiem małego i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny. Na północy w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 24-28.10 Ventusky.com

Pogoda we wtorek, środę i czwartek

Wtorek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Na Wybrzeżu porywy będą dość silne.

Środa na południu będzie pogodna. W pozostałych regionach zrobi się pochmurno z rozpogodzeniami. Na Pomorzu prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na północy okresami może być dość silny.

Czeka nas pogodny czwartek. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 24-28.10 Ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl