Pogoda na pięć dni: To nie koniec lata. Idzie bardzo duże ocieplenie

Po chłodnym weekendzie do Polski zacznie płynąć bardzo ciepłe powietrze. W niektórych regionach kraju w drugiej połowie tygodnia zrobi się wręcz gorąco. I to wszystko przy na ogół małym lub umiarkowanym zachmurzeniu.

Polska dostała się pod wpływ pogodnego wyż z centrum przemieszczającym się znad Szwecji w stronę Bałtyku. W ciągu najbliższej doby słabo aktywny chłodny front atmosferyczny, przemieszczający się nad krajem, odsunie się na południe, a za nim napłynie z północy zimne powietrze polarne.

W niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Po weekendzie coraz cieplej

W ciągu kolejnych dni Polska pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się na południowy wschód, w stronę Ukrainy, a później Rosji. Zimne powietrze polarne zostanie w przyszłym tygodniu wyparte przez bardzo ciepłe masy powietrza znad południowo-zachodniej Europy.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na wtorek synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Termometry wskażą nawet 27 stopni

W środę również czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko we wschodnich regionach wzrastające do dużego. Temperatura sięgnie maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, ale tym razem na północy kraju może wzrastać do dużego. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego i południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl