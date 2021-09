Gorąco i słonecznie. Weekend może przynieść deszcz i burze

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się na ogół gorąco - termometry pokażą nawet 28 stopni Celsjusza. Prognozowana jest słoneczna aura. Pod koniec tygodnia pojawią się opady, a miejscami także burze.

Pogoda na wtorek 07.09 przyniesie nam małe, miejscami umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo z południa.

Środa przyniesie nam pełnię słońca. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby wiatr.

Pogoda na czwartek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 07-11.09 Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątkowa aura upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na zachodzie wystąpi przelotny deszcz oraz burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Pogoda w sobotę przyniesie mieszkańcom zachodu przelotny przelotny deszcz i burze (którym towarzyszyć mają opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru 60-80 km/h). W pozostałej części Polski będzie na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, południowy.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 07-11.09 ventusky.com

