Pogoda na 5 dni: na horyzoncie jest chwila, podczas której słońce zaświeci dla wszystkich

Najbliższe dni przyniosą nam na ogół małe zachmurzenie. Mogą pojawić się opady deszczu, ale będą słabe i przelotne. Weekend zapowiada się dość chłodno - na termometrach zobaczymy nie więcej niż 17 stopni Celsjusza.

Czwartek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

W piątek mieszkańcy Suwalszczyzny muszą liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. W pozostałych regionach należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 02-06.09 Ventusky.com

Pogoda na weekend i poniedziałek

W sobotę od Pomorza Gdańskiego, przez centrum, po Podkarpacie przechodzić będzie strefa przelotnego deszczu. Poza tym zrobi się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i wschodu.

Na niedzielę prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy i wschodu.

Poniedziałek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 02-06.09 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl