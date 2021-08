Pogoda na pięć dni: deszcz jeszcze przez chwilę z nami zostanie, od weekendu zmiany

Opady deszczu, także dość obfite, jeszcze przez kilka dni z nami pozostaną. Mogą im towarzyszyć silne porywy wiatru. Weekend przyniesie rozpogodzenia, w niektórych regionach kraju wzrośnie temperatura.

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie jeszcze w zasięgu deszczowego układu niżowego z centrum przemieszczającym się znad Polski w stronę Białorusi. Nad krajem rozciąga się front atmosferyczny, z północy napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie. Na przejaśnienia można liczyć tylko na wschodzie kraju. Okresami będą występować opady deszczu rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką i Wielkopolskę, po Mazowsze i Podlasie zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim oraz Mazowszu i Podlasiu. Wiatr będzie północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie kraju południowo-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w trakcie burz silnie, w porywach osiągając prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Deszczu mniej, ale silnie powieje

W ciąg kolejnych dni od zachodu zaczniemy dostawać się pod wpływ pogodnego wyż znad Wielkiej Brytanii. Pod koniec tygodnia centrum wyżu przemieści się nad Polskę, niosąc stabilizację w pogodzie, słońce i przyjemną temperaturę.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Bez opadów będzie tylko na zachodzie kraju i Pomorzu, poza tym okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw., a na Podkarpaciu do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C w Małopolsce, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Na czwartek również synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie. W północno-wschodniej i centralnej części kraju przelotnie popada do 5 l/mkw. Temperatura sięgnie maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, z porywami do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Początek weekendu ze zmianami

Piątek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku północno-zachodniego i zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę także należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl