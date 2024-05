Do upału zabraknie niewiele. Uwaga na gwałtowne zjawiska!

Zmiana pogody, jaka nas czeka, będzie duża. Od weekendu w wielu miejscach Polski będą się pojawiać opady deszczu i burze. Czeka nas również wyraźne ocieplenie. Termometry wskażą nawet 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota w większości kraju przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw. i wiatr osiągający w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Jedynie na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Kujawach oraz Mazowszu nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Zrobi się gorąco

Również w niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h mogą wystąpić na obszarze całej Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Poniedziałek upłynie nam pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Spadnie deszcz, a ponadto zagrzmi. Podczas burz spodziewamy się opadów rzędu 10-20 l/mkw., a porywy wiatru wyniosą 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, nadciagający z kierunku wschodniego, będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Burze w całym kraju

Na wtorek prognozowane jest zmienne zachmurzenie. W południowej i środkowej Polsce pojawią się opady dezczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr.

Także w środę zachmurzenie będzie zmienne. We wszystkich regionach popada deszcz i zagrzmi. W czasie wyładowań atmosferycznych wystąpią opady rzędu 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl