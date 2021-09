Pogoda na 5 dni: nie odpoczniemy od burz. Temperatura spadnie, miejscami będzie 17 stopni

Pogoda w nadchodzących dniach upłynie na ogół pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W niedzielę pojawią się burze, którym towarzyszyć będą silne porywy wiatru i ulewny deszcz. Na termometrach zobaczymy miejscami 17 stopni Celsjusza.

Nad Polską znajduje się zatoka niskiego ciśnienia, związana z niżem znad Skandynawii i ze strefą frontu chłodnego przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju. Za frontem, z północnego zachodu, napływa chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na niedzielę - 12 września

W niedzielę możemy liczyć na umiarkowane i duże zachmurzenie, poza tym przelotnie popada deszcz. We wschodniej połowie kraju oraz na południu Polski prognozowane są pojedyncze burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 20-22 stopni Celsjusza na północy i w pasie Polski centralnej do 23-24 st. C na południu. Powieje umiarkowany, a na północy porywisty wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Na podkarpaciu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na północy do 21-22 st. C na południu. Wiatr będzie wiał umiarkowanie z północnego zachodu.

Wtorek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Na termometrach w wielu regionach zobaczymy maksymalnie od około 19-21 st. C, cieplej jedynie będzie na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura wyniesie 22-23 st. C . Nieco chłodniejszy zapowiada się wtorek na Podlasiu, tam odnotujemy około 17-18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

Na środę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Na wschodzie i w centrum wystąpi więcej rozpogodzeń. Termometry pokażą maksymalnie od 18-20 st. C na Podlasiu do 24-26 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na północy i wschodzie kraju do 20-21 st. C w rejonie Polski południowo-zachodniej. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl