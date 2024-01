Pogoda na 16 dni: wielki klin ciepła nad Europą. Kiedy wróci mróz?

Olbrzymi wyż rozrasta się nad południowo-wschodnią częścią Europy. To głównie z jego powodu ostatnie dni stycznia zapowiadają się nietypowo ciepło. Wyż, w którego centrum położonym nad Białorusią, będzie w poniedziałek aż 1040 hektopaskali, skieruje do naszej części kontynentu ciepłe masy powietrza. Będą one, w postaci zwartego strumienia powietrza, przemieszczać się z południa Europy daleko na północ, sięgając na początku tygodnia nawet do części Finlandii. Z kolei po drugiej, wschodniej, stronie wspomnianego wyżu chłodne powietrze z północy będzie płynąć przez Rosję w kierunku Ukrainy, Morza Czarnego i Turcji (patrz mapa).