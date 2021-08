Pogoda na 16 dni: szykujmy się na zimny początek września

W najbliższych dniach nie tylko nie ma szans na ocieplenie, ale może być jeszcze chłodniej niż do tej pory. Sprawdź najnowszą długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogodą w Polsce rządzi teraz niż, który od kilku dni znajduje się nad centrum kontynentu i jeszcze trochę tutaj pozostanie. Niż sprowadza do nas chłodne i wilgotne powietrze z północnego wschodu kontynentu. Tymczasem cieplej niż u nas jest na przykład w Skandynawii (włącznie z Islandią), gdzie temperatura śmiało przekracza 20 stopni. Wiąże się obecnością wyżu, którego centrum znajduje się nad Wielką Brytanią. Po obrzeżach tego wyżu z południa na północ (właśnie aż do Skandynawii) płynie ciepłe powietrze (patrz mapa).

Przed nami chłodny, a chwilami wręcz zimny przełom sierpnia i września - na termometrach zobaczymy przeważnie tylko kilkanaście stopni, a do 20 stopni temperatura może dojść tylko lokalnie na zachodzie kraju. Na trochę cieplejszą pogodę możemy liczyć w czasie najbliższego weekendu - wówczas we wschodniej Polsce będzie 17-18 stopni, a w zachodniej do 23. Podobna temperatura utrzyma się w kolejnych dniach, a następnie, w połowie miesiąca, czeka nas ochłodzenie.