Pogoda na 16 dni: wielki strumień ciepła zmierza nad Polskę. Autorska prognoza pogody Tomasza Wasilewskiego

Do Polski z południa zmierza fala ciepłego powietrza, które pozostanie w naszej części Europy do połowy tygodnia. Napływ ciepłej masy powietrza zawdzięczamy dwóm niżom - jeden z nich będzie w poniedziałek nad Morzem Norweskim, a drugi nad Balearami. Po wschodniej stronie tych niżów, a więc w naszej części kontynentu, przemieszcza się z południa strumień ciepła przez centrum Europy aż po Skandynawię (patrz mapa).

Październikowe "lato"

Na początku tygodnia temperatura wzrośnie aż do 24 stopni Celsjusza w zachodniej i południowej Polsce, a wschód będzie nieco chłodniejszy i tam będzie 17-18 stopni. Najcieplejsza aura utrzyma się do środy, a później, od czwartku, czeka nas powolne ochłodzenie, chociaż nadal będzie ciepło jak na październik, bo do 15-16 stopni. Większe ochłodzenie przyjdzie prawdopodobnie w połowie miesiąca i wtedy na wschodzie kraju będzie czasami mniej niż 10 stopni, a na zachodzie 12-13 stopni.