Pogoda na 16 dni: idzie duże ochłodzenie

Za nami prawdopodobnie najcieplejsze dni tegorocznego września z temperaturą do 29 stopni Celsjusza w Bydgoszczy, Legnicy, Wrocławiu i Pile. Aż tak gorąco w najbliższych dniach już nie będzie, bo cyrkulacja powietrza nad nami zmieniła się z południowej na zachodnią. Związane jest to między innymi z obecnością niżu nad Skandynawią, którego front przeszedł nad Polską, otwierając drogę do napływu nieco chłodniejszego powietrza od strony Atlantyku (patrz mapa).

Na początku tygodnia, mimo że temperatura będzie niższa niż w czasie weekendu, nadal ma być ciepło, bo do 24-25 stopni. Później jednak, od czwartku, z północy zacznie do nas płynąć chłodniejsze powietrze i w najbliższą niedzielę będzie zaledwie od 11 do 16 stopni. Następnie, po kilku zdecydowanie chłodnych dniach, temperatura trochę wzrośnie, ale raczej nie przekroczy 19 stopni i na podobnym poziomie utrzyma się prawie do końca miesiąca.