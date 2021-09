Pogoda na 16 dni: będzie gorąco

Pogodą w naszej części Europy rządzi teraz wyż, którego centrum w poniedziałek będzie nad Polską. Po wschodniej stronie tego wyżu płynie zimne powietrze z północy, natomiast po zachodniej ciepłe z południa. My, będąc dotychczas właśnie po tej "chłodniejsze stronie", odczuliśmy spadek temperatury, ale już wkrótce, w miarę przesuwania się wyżu, znajdziemy się po jego zachodniej, czyli "cieplejszej stronie". Wtedy, a stanie się to w drugiej połowie tygodnia, do naszego kraju dotrą dużo cieplejsze masy powietrza, które teraz płyną do Europy Zachodniej (patrz mapa).