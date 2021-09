Pogoda na wrzesień 2021. Eksperymentalna prognoza IMGW

Jak dodali, prognozę ustalono według "nowej" normy, ponieważ jej wartość jest wyższa niż w przypadku poprzedniej normy ustalonej na lata 1981-2010. Dla września dolna granica normy dla prezentowanych w prognozie miast jest średnio wyższa o 0,4 stopnia Celsjusza, zaś górna o 0,6 st. C.

Prognoza długoterminowa temperatury i opadu we wrześniu 2021

Wrześniowe opady

Co oznacza pojęcie "w normie"?

Synoptycy zaznaczają, że aby poprawnie odczytywać ich eksperymentalne prognozy, warto zapoznać się ze znaczeniem norm długoletnich. Jak tłumaczą, wartości średniej miesięcznej temperatury oraz miesięcznej sumy opadów 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych - "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

Jeżeli w prognozie mamy wartości powyżej normy, oznacza to, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej wilgotny od co najmniej 20 obserwowanych wrześniów z lat 1991-2020.

W przypadku komunikatu o temperaturze lub opadach poniżej normy, synoptycy informują, że dany miesiąc będzie chłodniejszy lub bardziej suchy niż co najmniej 20 obserwowanych wrześniów z lat 1991-2020.

Jeśli komunikat podaje, że wartości będą w normie, można założyć, że prognozowana temperatura lub opady będą podobne do typowych 10 obserwowanych wrześniów z lat 1991-2020.

Jak czytać wstępne prognozy IMGW?

Synoptycy informują, że wartości "powyżej normy" dla września nie oznaczają, że wystąpią okresy z temperaturą maksymalną wynoszącą powyżej 25 stopni Celsjusza. Z kolei komunikat "poniżej normy" nie świadczy o tym, że temperatura spadnie do 0 st. C. Takie wartości mogą się jednak sporadycznie pojawić. W tym miejscu IMGW podkreśla, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do wartości z całego miesiąca - zarówno za dnia, jak i w nocy.