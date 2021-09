Zwrotnikowe powietrze w Polsce. 16 stopni o 6 rano, nawet 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia

Pogoda na dziś: dostajemy się pod wpływ niżu

Jak przekazała o poranku synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od zachodu kraj dostaje się na skraj niżu znad Irlandii. Zaczęło silniej wiać - w Karkonoszach, na Śnieżce, porywy rozpędzały się do 94 kilometrów na godzinę. "Widać efekt fenowy" - poinformowała synoptyk. Jak dodała, nie oznacza to, że w polskich górach pojawi się wiatr halny (tak wiatr fenowy nazywa się w Tatrach), choć istotnie porywy wiatru mogą rozpędzać się do 100 km/h. Będzie jednak wiać z innego kierunku niż w przypadku fenu. Ponadto nad Śnieżkę, tak jak nad inne miejsca kraju, dociera zwrotnikowe powietrze - termometry mogą tam pokazać 16 st. C. W przypadku Dolnego Śląska temperatura może lokalnie sięgnąć nawet 28 st. C.