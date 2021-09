Pogoda na pięć dni: Weekend ze słońcem. Jest jedno "ale"

Piątek zapowiada się dość ciepło, z temperaturą do 24 stopni Celsjusza. Taki stan w pogodzie długo jednak nie potrwa, bo już w weekend do Polski napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze. Będzie za to dużo słonecznych chwil.

Polska w ciągu najbliższej doby dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu Gaya znad Wielkiej Brytanii. Tylko północno-wschodnia część kraju znajdzie się w zasięgu niżu Philip znad Rosji, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Kraj pozostaje jeszcze w chłodnej masie powietrza polarnego, jednak nad zachodnie regiony zacznie napływać cieplejsze powietrze.

W piątek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju będzie wzrastać do dużego. Pojawią się tam też przelotne opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

W ciągu kolejnych dni pozostaniemy pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się w niedzielę nad Polskę, a później nad Ukrainę. Chłodne powietrze polarne z północy zostanie w przyszłym tygodniu wyparte przez cieplejsze masy powietrza z zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pierwszy dzień weekendu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Tylko w południowo-wschodnich regionach kraju będzie duże z przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę dla całej Polski synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie kraju. Będzie wiać północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Temperatura ponownie wzrośnie

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego.

Na wtorek zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

