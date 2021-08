Pogoda na jutro: piątek z przelotnym deszczem i burzami

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Śląsku i w Małopolsce wystąpią opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Również na północnym wschodzie i wschodzie Polski przelotnie popada deszcz do trzech l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Kujawach i środkowym Pomorzu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 27.08

Pogoda na jutro, czyli piątek 27.08 upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw. Na zachodzie, południu i wschodzie kraju możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Górnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Mazowszu, Podlasiu, Warmii, Kujawach i Kaszubach. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.