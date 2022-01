Dwie osoby utonęły w Peru. Wysokie fale powstały po erupcji podwodnego wulkanu

Przy jednej z plaż leżących w północnym Peru utonęły dwie osoby. Do tragedii doszło w wyniku wysokich fal, które powstały po erupcji podmorskiego wulkanu Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

Podmorski wulkan wybuchł w sobotę w pobliżu państwa Tonga leżącego w archipelagu o tej samej nazwie. Erupcja wywołała silne fale tsunami, które uderzyły w wyspę Tongatapu, gdzie znajduje się stolica - Nukuʻalofa. Tam zostały zalane drogi i budynki, a wysokie fale porwały i wyrzuciły na brzeg łodzie. Jak podało Radio New Zealand (RNZ), ludzie w popłochu uciekali na wyżej położone tereny, aby uciec przed żywiołem. Fale dotarły do pałacu królewskiego w Nukuʻalofie. Wcześniej ewakuowano stamtąd króla. Mieszkańcy Tongatapu są odcięci od świata, nie mają dostępu do Internetu, zerwane zostały linie energetyczne.