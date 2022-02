Krokodyl żył z oponą na szyi. Uwolniono go od niej po sześciu latach

Mieszkańcy Palu w Indonezji przywykli do widoku krokodyla z oponą motocyklową na szyi. W pewnym momencie zaczęli obawiać się o jego życie, ponieważ gad znacząco urósł i mógł się udusić. Nie mieli jednak odwagi, by go uwolnić. Ostatecznie - po sześciu latach - znalazł się śmiałek, który postanowił mu pomóc.