Orliki krzykliwe szykują się do odlotu. "Są niezwykle punktualne"

Orliki krzykliwe bytujące w polskich Karpatach przygotowują się do odlotu do Afryki. - Znikają z naszych terenów prawie równocześnie 15 września - powiedział ornitolog Marian Stój z Komitetu Ochrony Orłów.

W polskiej części Karpat gniazduje blisko 450 par orlików krzykliwych (Clanga pomarina). - Już intensywnie żerują, żeby nabrać sił. Są niespokojne, a szybując w powietrzu wydają głośne okrzyki. Wszystko to oznacza, że przymierzają się do odlotu do Afryki - powiedział w środę doktor Marian Stój z Komitetu Ochrony Orłów. Dodał, że "odloty orlików potrwają tylko parę dni, a zimę spędzą na sawannach we wschodniej, centralnej i południowej Afryce".