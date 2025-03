"Okres wegetacyjny może być trudny"

Deficyt wody w glebie

- Natomiast opady mogą być na poziomie umiarkowanym, co ze względu na duże parowanie sprawi, że nadal będzie deficyt wody w glebie. Nieco większe opady mogą wystąpić w kwietniu w zachodniej Polsce, a najtrudniejsza sytuacja pod względem opadów może wystąpić w centrum i na wschodzie kraju - tłumaczył. - Trudno jest przewidzieć, jakie będą opady w maju, ale perspektywa jest mało optymistyczna, gdyż już teraz, po zimie, gleba jest sucha - podsumował Lewicki. Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach . Deficyt wody mierzony jest Klimatycznym Bilansem Wodnym (KBW) w okresie od kwietnia do października, a pierwszy raport odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce publikowany jest pod koniec maja.

Kilkadziesiąt dni bez opadów w Kaliszu

Stacja pomiarowa w Kaliszu (woj. wielkopolskie), według informacji podanych na stronie IMGW, zanotowała w tym roku 47 dni bez opadów. Pierwsza połowa lutego oznaczona została jako "okres suchy" (suma opadów w okresie od jedenastu do piętnastu dni wyniosła do 1,5 litra na metr kwadratowy). W pierwszej dekadzie marca w niemal całym kraju ujemny był klimatyczny bilans wodny, czyli różnica pomiędzy opadami a parowaniem. Ceglarek przypomniała, że susza w woj. wielkopolskim występuje rokrocznie od ponad dekady. Jednym z najbardziej poszkodowanych regionów jest wschodnia część Wielkopolski.

Wielkopolscy rolnicy przygotowują się na nadejście suszy

Jak powiedziała przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka, rolnicy już teraz powinni przygotowywać się na wystąpienie suszy. Jej zdaniem jednym z rozwiązań jest wybieranie odmian roślin odpornych na to zjawisko. Dają one co prawda mniejszy plon, ale radzą sobie lepiej w sytuacji niedoborów wody. Nawrocka dodała, że istotne jest dbanie o retencję wody, czyli np. czyszczenie rowów oraz przystępowanie do spółek wodnych. - Ważne jest, żeby te spółki, które są, mogły pozyskać większe środki na renowację urządzeń melioracyjnych, a tam, gdzie ich nie ma, żeby rolnicy się łączyli i żeby powstawały - zauważyła Nawrocka.