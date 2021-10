Miliardy ton plastiku zanieczyszczają środowisko. Organizacje przyrodnicze chcą zakazu eksportu śmieci

Ludzie zasypują Ziemię plastikiem, a ostatnie dekady przyniosły w tym względzie drastyczny wzrost - twierdzi organizacja pozarządowa Environmental Investigation Agency (EIA). Według jej badań, wyprodukowaliśmy do tej pory co najmniej 10 miliardów ton tworzyw sztucznych, z czego większość pozostała nieprzetworzona. EIA domaga się zakazu eksportu śmieci. Komisja Europejska zapowiada własne propozycje w tej sprawie do listopada bieżącego roku.