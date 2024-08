Ochłodzenie na przełomie tygodnia. Jak długo potrwa

Pogoda w niedzielę i na początku tygodnia w większości kraju Polski nie będzie rozpieszczać. Pojawią się opady deszczu i burze, a termometry w niektórych miejscach wskażą nie więcej niż 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W nocy strefa frontu atmosferycznego i opadów deszczu, która przyniosła pochmurną aurę w niektórych regionach kraju przez całą sobotę, przesunie się poza wschodnią granicę Polski. Drugiego dnia weekendu na zachodzie już rano da o sobie znać jednak kolejny front atmosferyczny, który w ciągu dnia będzie wędrować w głąb kraju - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W niedzielę na wschodzie będzie dość pogodnie. W pozostałej części kraju przemieszczająca się z zachodu w kierunku centrum strefa dużego i całkowitego zachmurzenia przyniesie przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpią również burze, podczas których spadnie do 20-30 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni Celsjusza na zachodzie do 26-27 st. C na wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku zachodniego.

Deszcz i burze na początku tygodnia

W poniedziałek pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i w centrum kraju. Lokalnie mogą tam wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Wtorek przyniesie dość pogodną aurę. Na południu i w centrum kraju przelotnie popada deszcz i niewykluczone są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podkarpaciu do 25 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-zachodniego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Zmiana pogody

Środa będzie pogodna. W niektórych miejscach można spodziewać się dużej ilości słońca. Termometry wskażą od 26 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 29-30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

W czwartek będzie dość pogodnie, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Możliwe jest wystąpienie burz, ale powinny być one słabe. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmete.opl