Ocean i jego życie w obiektywie kamery. Najpiękniejsze zdjęcia nagrodzone w konkursie Ocean Photographer of the Year 2021

Aimee Jan zwyciężyła w konkursie dla najlepszego oceanicznego fotografa roku (Ocean Photographer of the Year 2021). Główną nagrodą uhonorowano zdjęcie jej autorstwa wykonane na australijskiej rafie Ningaloo. W konkursie przyznano też wyróżnienia w kilku kategoriach tematycznych, specjalną nagrodę dla młodego fotografa oraz - po raz pierwszy - "Nagrodę Pięćdziesięciu Sążni" (Fifty Fathoms Award), przeznaczoną wyłącznie dla kobiet.

Konkurs Ocean Photographer of the Year organizuje czasopismo "Oceanographic Magazine", by uzmysłowić "piękno oceanów i zagrożenia, z jakimi się borykają".