Chcą wydłużyć dobę do 26 godzin

Położona na północy Norwegii gmina Vadso zwróciła się do Komisji Europejskiej o wsparcie w utworzeniu strefy czasowej z dobą wydłużoną o dwie godziny. Według władz przyciągnie to więcej mieszkańców i dzięki temu bliscy będą mieli więcej czasu na spotkania ze sobą.

Do Komisji Europejskiej wpłynął projekt o nazwie "MOREtime" (Więcej czasu), w którym region Vadso, jeden z najbardziej wysuniętych na północ regionów Norwegii, apeluje do UE o wpłynięcie na władze norweskie, by te utworzyły strefę czasową z 26-godzinnymi dobami.