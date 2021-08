Niże "dokuczają" nam od kilku dni i ściągają zimne powietrze

Od kilku dni "dokuczają" nam znajdujące się nad Europą Środkową niże. Przynoszą one Polsce opady deszczu. - Spodziewamy się cały czas w tej części Europy deszczowej pogody - mówił we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - Jednocześnie jest chłodno, bo te niże ściągają zimne powietrze z północy i północnego wschodu - dodał.

W niedzielę rano w Skandynawii i północnej Rosji temperatura spadła miejscami do -2, czy -3 stopni Celsjusza. - W tym samym czasie, kiedy my narzekamy na pochmurną, czasami deszczową pogodę w niżu, na zachodzie kontynentu, nad Wielką Brytanią i Irlandią, jest wyż. On sprowadza do Europy Zachodniej, Południowej, a nawet do Norwegii, do Bergen, ciepłe powietrze. Kolejny dzień Islandczycy na termometrach mają 20 stopni, Norwegowie 22 stopnie - mówił prezenter tvnmeteo.pl.