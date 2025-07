Ulewy w Polsce. Zalanych kilkaset domów, woda płynąca ulicami

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyła się we wtorek konferencja prasowa wojewody pomorskiej poświęcona aktualnej sytuacji po intensywnych opadach deszczu w regionie. - Mieliśmy bardzo wysoki opad, 130 litrów wody na metr kwadratowy spadło w ciągu doby w naszym województwie. To jest najwięcej w całym kraju. W szczytowym momencie w regionie pracowało 180 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Minionej doby w województwie zgłoszono 833 zdarzenia związane z intensywnymi opadami deszczu - powiedziała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

- To wyjątkowo trudny teren, ponieważ jest płaski. Tej wody nie ma już za bardzo gdzie odprowadzić, dlatego strażacy zdecydowali, że najprawdopodobniej rozłożą tam specjalną magistralę o długości nawet do 10 kilometrów, aby odprowadzić wodę poza obszar zalewowy - przekazała.

Zalania na Pomorzu

Rutkiewicz zapowiedziała, że pojedzie do Starego Pola, gdzie doszło do zalania oczyszczalni ścieków. Zostanie tam dokonana ocena sytuacji i określone potrzeby wsparcia dla lokalnych władz. Dodała, że nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 515 z powodu przelania się przez nią wody. - Musieliśmy ją zamknąć, bo nie wiemy, jaki jest jej stan techniczny. Po ustąpieniu wód będziemy mogli ocenić szkody - mówiła Rutkiewicz. Rzeka Liwa (prawy dopływ Nogatu) również wystąpiła z brzegów, jednak w jej pobliżu nie znajdują się budynki mieszkalne, co ograniczyło skalę strat. Wojewoda zaznaczyła, że gotowość do działania utrzymuje 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która w razie potrzeby wspomoże służby ratownicze. Przez całą noc w działania ratownicze zaangażowanych było setki strażaków. Najtrudniejsza sytuacja w skali województwa była w powiatach: nowodworskim, sztumskim, puckim i malborskim. - 99 procent interwencji dotyczyło zalań wywołanych intensywnym opadem deszczu i spływem wód. Tylko w kilku przypadkach zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew czy połamanych gałęzi - powiedział we wtorek rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej st. kpt. Jakub Friedenberger. Jak przekazał, nie było potrzeby przeprowadzenia ewakuacji przez służby ratunkowe. Cztery obozy harcerskie z powiatu nowodworskiego zdecydowały się na samodzielną ewakuację, jeszcze przed pogorszeniem warunków pogodowych. Strażacy cały czas pracują, aby na bieżąco eliminować lokalne podtopienia. - W tej chwili sytuacja się uspokaja. Po porannej odprawie reorganizujemy siły i środki, podmieniamy strażaków, którzy pracowali całą noc. Największe siły kierowane są obecnie do powiatu nowodworskiego, gdzie działania nadal trwają. Sprawdzamy, gdzie i jaki sprzęt możemy przerzucić - dodał rzecznik pomorskiej straży pożarnej.