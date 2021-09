Niemcy. Samica morsa zboczyła z kursu na Spitsbergen i zawitała na wyspę Wangerooge

Niemcy. Na wyspę Wangerooge zawitała samica morsa

- Odległość do najbliższego naturalnego siedliska jest bardzo duża i jest to pojedyncze zwierzę, które podjęło długą podróż oraz tę daleką wyprawę na południe. Najprawdopodobniej jest to to samo zwierzę, które widziano na zachodnim wybrzeżu Danii w lutym. Nawiedziła nas wtedy duża fala chłodu i w regionie było bardzo zimno. Być może dlatego mors odważył się przebyć tak daleką drogę na południe - przekazał Carius w rozmowie z Agencją Reutera.