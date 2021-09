Niemcy, Kilonia. Zniszczenia po przejściu "tornada". "Zerwał się silny wiatr, ludzie zostali dosłownie zmieceni"

Trąba wodna pojawiła się w środę wieczorem w niemieckim mieście Kilonia. Siedem osób zostało poważnie rannych. - Stałem tutaj na moście jak to się stało, nie da się tego opisać - opowiadał 91-letni świadek zdarzenia.

W środę około godziny 18 na wybrzeżu w niemieckiej Kilonii pojawiła się trąba wodna. Poważnie rannych zostało siedem osób. Część z nich wpadła do Bałtyku, inni zostali uderzeni przez latające w powietrzu przedmioty.

- Stałem tutaj na moście jak to się stało, nie da się tego opisać. To stało się tak szybko. Zerwał się silny wiatr, ludzie zostali dosłownie zmieceni z molo, wlecieli do wody i część z nich trzeba było ratować - opowiadał 91-letni Uwe Johannsen, świadek zdarzenia. - W takiej sytuacji można było tylko działać i próbować wyciągnąć wszystkich z wody - dodał.