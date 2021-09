Niemal dwa tysiące interwencji po wtorkowych ulewach

We wtorek strażacy odnotowali prawie dwa tysiące interwencji związanych z opadami deszczu oraz silnym wiatrem - przekazał brygadier Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie śląskim.

Interwencje na Śląsku

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i spodziewanym dalszym wzrostem poziomu wód w rzekach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ogłosił we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz Bielska-Białej - podał wieczorem Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosili we wtorek też prezydenci Bielska-Białej i Oświęcimia.

Interweniowano także na Podkarpaciu

Jak powiedział rzecznik podkarpackiej straży pożarnej Marcin Betleja, "w ciągu ostatniej doby zanotowano ok. 40 interwencji".

- Najczęściej były to pompowania wody z piwnic i ulic oraz udrażnianie przepustów drogowych. Strażacy najwięcej wyjazdów mieli w powiatach dębickim, tarnobrzeskim, jasielskim i mieleckim - dodał rzecznik.

Rzecznik małopolskiej straży: wszystkie siły i środki są w pełnej gotowości

We wtorek późnym wieczorem poinformowano, że małopolscy strażacy byli wzywani do zdarzeń, związanych z przechodzącymi nad regionem ulewami około 400 razy. Najczęściej interweniowali w powiecie krakowskim, a także oświęcimskim, wielickim i dąbrowskim.

- Wszystkie siły i środki są w pełnej gotowości. Pracy nie ułatwia nam pora nocna i intensywne opady deszczu - zaznaczył we wtorek młodszy brygadier Sebastian Woźniak, rzecznik małopolskiej straży.

Zalane sanatoria w województwie świętokrzyskim

Zalane piwnice domów, nieprzejezdne drogi i podtopione uzdrowiska w Busku-Zdroju to efekt kolejnej fali opadów w woj. świętokrzyskim. Jak poinformowano we wtorek, do godziny 21 strażacy podjęli blisko 400 interwencji.