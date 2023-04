Niedźwiedzie polarne zainspirowały naukowców. Powstała tkanina, która utrzymuje ciepło tak dobrze, jak ich futro

Badacze od lat zastanawiali się, co sprawia, że niedźwiedzie tak dobrze wytrzymują zimno. Okazuje się, że kluczem jest nie tylko jego futro, ale i skóra. Na podstawie doniesień, amerykańscy naukowcy stworzyli syntetyczną tkaninę o podobnych właściwościach.

Inżynierowie z University of Massachusetts Amherst (USA) opracowali syntetyczną tkaninę, wzorowaną na futrze niedźwiedzia polarnego. Analizami dotyczącymi swojej pracy podzielili się na łamach czasopisma "ACS Applied Materials and Interfaces"

Światłowód i izolator

Niedźwiedzie polarne żyją w jednych z najtrudniejszych warunków na ziemi, znosząc arktyczne temperatury przekraczające -40 stopni Celsjusza. Od lat 40. XX wieku naukowcy zadawali sobie pytanie - w jaki sposób futro niedźwiedzia polarnego utrzymuje ciepło? Początkowo uważano, że sposobem na to jest izolowanie się od warunków atmosferycznych. Kolejne wyniki badań pokazały, że jest to tylko w części słuszna teoria.

Jednym z głównych odkryć ostatnich dekad jest to, że wiele zwierząt polarnych aktywnie wykorzystuje światło słoneczne do utrzymania swojej temperatury, a futro niedźwiedzia polarnego jest znanym tego przykładem. Częścią tajemnicy niedźwiedziej okrywy jest biała barwa, dzięki której futro skutecznie przepuszcza promieniowanie słoneczne w kierunku skóry zwierzęcia.

- Futro to tylko połowa równania. Druga połowa to czarna skóra niedźwiedzi polarnych - powiedziała Trisha L. Andrew, profesor chemii na University of Massachusetts Amherst, kierująca zespołem pracującym nad futrem syntetycznym.