Są kolejne zdjęcia z teleskopu Jamesa Webba. Wśród nich obraz umierającej gwiazdy

Pierwsze kolorowe zdjęcie z Teleskopu Jamesa Webba NASA pokazała w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. Było to ujęcie gromady galaktyk SMACS 0723. We wtorek po południu zaprezentowany został zestaw kolejnych obrazów Wszechświata.

Egzoplaneta to planeta, która krąży wokół innej gwiazdy niż Słońce. WASP-96 b znajduje się wokół gwiazdy oddalonej od nas o 1150 lat świetlnych. Masa tej egzoplanety to około połowy masy Jowisza. Odkryto ją w 2014 roku.

Podczas wtorkowego wydarzenia zaprezentowane zostało zdjęcie, na którym widać mgławicę Pierścień Południowy (NGC 3132). To mgławica planetarna nazywana również Rozerwaną Ósemką. Jest obłokiem gazu krążącym wokół umierającej gwiazdy. Jak informuje NASA, teleskop Jamesa Webba jako pierwszy ujawnił, że gwiazda ta jest pokryta pyłem.

Na poniższej fotografii widać Kwintet Stefana. To grupa pięciu galaktyk, która jest oddalona od nas o 290 milionów lat świetlnych.

Jak zauważa NASA, ujęcie to przypomina krajobraz gór i dolin przy rozgwieżdżonym wieczornym niebie. Mgławica znajduje się w konstelacji Kila.

Pierwsze zdjęcie z teleskopu Webba

Pierwsze zdjęcie pokazano na birefingu w Białym Domu. Wraz z NASA w wydarzeniu brał udział prezydent USA Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris. Jak podkreśliła amerykańska agencja kosmiczna, "to najgłębsze i najbardziej szczegółowe zdjęcie Wszechświata, które do tej pory wykonano (...) Pokazuje światło galaktyk, któremu dotarcie do nas zajęło wiele miliardów lat".