Nowy teleskop NASA "zrewolucjonizuje astronomię"

NASA zapowiada wystrzelenie nowego teleskopu do obserwacji głębokiego Kosmosu. Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, bo o niego chodzi, będzie badał niebo nawet tysiąc razy szybciej niż Teleskop Hubble’a. Ma odpowiedzieć na pytania o tworzenie się największych struktur we wszechświecie i o ewolucję Drogi Mlecznej do obecnie znanej formy.