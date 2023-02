Najwyższy stopień alertu hydrologicznego na południu Polski

Wysokie stany wody występują we wtorek w wielu regionach Polski. IMGW wydał alerty hydrologiczne w południowej i północno-wschodniej części kraju. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, na Widawie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

W wyniku spływów wód opadowych, na rzece Widawa możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych - poinformowało we wtorek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. Wrocławski oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Widawy na odcinku od Namysłowa do ujścia do Odry.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

Czerwony alert hydrologiczny przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych został wydany w województwie małopolskim dla zlewni Czarnej Orawy. W związku z prognozowanymi opadami deszczu oraz spływem wód roztopowych zaznaczą się tam dalsze wzrosty poziomu wody, powyżej stanu alarmowego, w profilu Jabłonka-Piekielnik.

Ostrzeżenia hydrologiczne tvnmeteo.pl za IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Na wielu ciekach i zlewniach obowiązują pomarańczowe alerty przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Zostały one wydane dla województw:

- małopolskiego, dla zlewni Białej, Czarnego Dunajca, Białego Dunajca, Białki, Niedziczanki, Dunajca wraz ze zbiornikiem Sromowce Wyżne oraz odcinek Dunajca do zbiornika Czorsztyn;

- podkarpackiego, dla zlewni Wisłoka, Stobnicy, Morwawy, Pielnicy, Wiszni, Szkła, Lubaczówki i Tanwi;

- świętokrzyskiego, dla Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia do Wisły oraz Wisły od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu;

- lubelskiego, dla Wisły od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej oraz Tanwi;

- podlaskiego, dla zlewni Biebrzy;

- warmińsko-mazurskiego, dla zlewni Baudy;

- wielkopolskiego, dla Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu, Orli;

- dolnośląskiego, dla obszarów: Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu, Orli, Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry, Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru;

- lubuskiego, dla Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW pierwszego stopnia

Niższy stopień alertu hydrologicznego obowiązuje w woj. pomorskim i dotyczy Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyku Południowo-Wschodniego.

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (532 centymetrów) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Wybrzeżu Wschodnim przewiduje się gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Poziom wody w polskich rzekach. 21.02.2023 ok. godz. 6 hydro.imgw.pl

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Autor:as

Źródło: PAP, IMGW, tvnmeteo.pl