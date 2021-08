Na Śląsku "osuwają się skarpy przy autostradzie A4", w Busku-Zdroju podtopione uzdrowiska

Strażacy mają pełne ręce roboty z powodu ulewnych opadów deszczu i silnego wiatru. Do wtorkowego wieczora w całej Polsce wyjeżdżali ponad 1700 razy, najwięcej interwencji było na Śląsku, na Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce.

Do godziny 20 we wtorek strażacy odnotowali w całym kraju ponad 1700 interwencji związanych z opadami deszczu oraz silnym wiatrem - podał brygadier Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.

Interwencje na Śląsku

Na Śląsku, gdzie trudna sytuacja panuje w związku z wysokim stanem wody w rzekach, strażacy najczęściej byli wzywani w Będzinie, Mysłowicach, Sosnowcu i Tychach. Strażacy głównie wypompowują wodę z zalanych piwnic, podtopionych posesji, wyjeżdżają też do uszkodzonych drzew. Poprzedniej doby w związku z warunkami atmosferycznymi interweniowali 60 razy.

Pogotowia przeciwpowodziowe

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i spodziewanym dalszym wzrostem poziomu wód w rzekach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz Bielska-Białej - podał wieczorem Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosili we wtorek też prezydenci Bielsko-Białej i Oświęcimia.

Rzecznik małopolskiej straży: wszystkie siły i środki są w pełnej gotowości

Ponad 400 razy małopolscy strażacy wzywani byli we wtorek do zdarzeń, związanych z przechodzącymi nad regionem ulewami. Najczęściej interweniowali w powiecie krakowskim, a także oświęcimskim, gdzie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, wielickim i dąbrowskim.

W tej chwili stany alarmowe przekroczone są na czterech wodowskazach - na Rudawie, Szreniawie, Skawince i Stryszawce, a strażacy w dalszym ciągu działają też w krakowskiej dzielnicy Bieżanów. - Pompy o wysokiej wydajności pracują w rejonie ulic Udzieli, Kosiarzy i Korepty. Obecnie sytuację strażacy oceniają na względnie stabilną, natomiast mamy na uwadze, że dalej występują opady deszczu; kluczowe jest to, jak intensywne one będą - wyjaśnił mł. bryg. Woźniak. - Będziemy na miejscu monitorowali sytuację - zadeklarował.

Zalane sanatoria w województwie świętokrzyskim

Zalane piwnice domów, nieprzejezdne drogi i podtopione uzdrowiska w Busku-Zdroju to efekt kolejnej fali opadów w woj. świętokrzyskim. Do godziny 21 we wtorek strażacy podjęli blisko 400 interwencji, ale zgłoszeń cały czas przybywa.