Kanibalizm u motyli z rodzaju Danaus. Te piękne owady wysysają sok z żywych gąsienic

Nie wszystkie gąsienice wyrastają na piękne motyle. Niektóre okazują się żywymi koktajlami dla dorosłych osobników - dowodzi badanie przeprowadzone w Indonezji. Motyle drapią gąsienice, tworząc rany, z których następnie spijają płyny ustrojowe i zawarte w nich składniki roślinne. To pierwszy raz, kiedy naukowcy udokumentowali takie zachowanie u tych owadów.

"Kleptofarmakologia" u motyli

Nigdy wcześniej nie udokumentowano takiego zachowania u motyli, natomiast "gąsienice szybko wykrzywiały swoje ciała, co wydawało się próżnymi próbami powstrzymania uciążliwego drapania".

Nie wszystko jest jasne

W ciągu trzech dni naliczono siedem gatunków motyli wykazujących to zachowanie. Nie wiadomo, czy widziane później martwe gąsienice padły z powodu samych ran, czy to motyle, wysysając ciecz, doprowadziły do ich śmierci.