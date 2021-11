Falcon 9 wyniósł sondę DART w kosmos. Przed nią 10 miesięcy podróży

Sonda DART wystartowała z bazy Vandenberg w Kalifornii o godzinie 7.21 w środę polskiego czasu. Została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety Falcon 9 należącej do firmy SpaceX. Przed sondą dziesięciomiesięczną podróż do podwójnej asteroidy Didymos oddalonej o 11 milionów kilometrów.

Cel misji DART

Celem misji ma być planetoida Didymos, która jest obiektem zaliczanym do NEO - planetoid bliskich Ziemi. Ma około 780 metrów średnicy. Jej czas obiegu Słońca wynosi dokładnie dwa lata, 40 dni i pięć godzin. To planetoida podwójna - Didymos ma swojego naturalnego satelitę o nazwie Dimorphos. Księżyc Didymosa także nie jest zbyt duży, ma 160 metrów średnicy. Co więcej, planetoidę wraz z księżycem włącza się do grupy PHA, a więc potencjalnie niebezpiecznych asteroid.