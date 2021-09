Trzęsienie ziemi i ulewy w Meksyku. Są ofiary śmiertelne

Wtorek przyniósł wyjątkowo trudną aurę dla mieszkańców Meksyku. Rankiem pojawiły się silne ulewy, które zalały szpital w miejscowości Tula. Zginęło 16 pacjentów. Późnym wieczorem w okolicy Acapulco doszło do trzęsienia ziemi o magintudzie 7,0.

Według informacji przekazanej przez władze kraju, w środkowej części Meksyku doszło do ogromnych ulew. Zalany został szpital, zginęło 16 pacjentów, którzy byli podłączeni do respiratorów.

Nagranie wideo opublikowane w mediach społecznościowych informuje, że około 40 pacjentów przeżyło. Na nagraniu widać personel brodzący w wodzie po kolana i starający się przenieść pacjentów do karetek pogotowia i łodzi.

Silne trzęsienie ziemi

Ulewy to nie jedyny problem, z jakim musiał zmierzyć się kraj. We wtorek wieczorem w okolicy Acapulco doszło do trzęsienia ziemi. W stolicy kraju - Meksyku, oddalonym o ponad 300 kilometrów zakołysały się budynki. W środę rano poinformowano, że w stanie Guerrero zginęła jedna osoba.