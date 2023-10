Rośnie liczba ofiar śmiertelnych huraganu Otis. "To był latający wir, który wyciągał rzeczy z mieszkań i domów"

Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Otis wzrosła do 39 - poinformowały władze w sobotę. Żywioł spustoszył południowo-zachodni Meksyk, w tym kurort Acapulco i jego okolice. W mieście doszło do plądrowania sklepów. Mieszkańcy skarżą się na niedobory jedzenia i wody pitnej. Koszt zniszczeń oszacowano na miliardy dolarów.

Otis, najwyższej kategorii wśród huraganów, uderzył w środę rano. Wiatr o prędkości dochodzącej do 266 kilometrów na godzinę niszczył zarówno domy, jak i wielopiętrowe hotele, zrywał dachy i wybijał okna. Ulewny deszcz spowodował gwałtowne powodzie, zalewając ulice popularnej turystycznej miejscowości.

Według ostatnich rządowych danych opublikowanych w sobotę liczba osób, które zginęły wskutek przejścia huraganu, wzrosła do 39. Poprzednio rząd stanowy podawał informację o co najmniej 27 ofiarach śmiertelnych, a władze Acapulco powiadomiły w piątek o 30 zgonach.

"Nie mamy wody, ani jedzenia"

- To nie tylko wiatr i woda, to był latający wir, który wyciągał rzeczy z mieszkań i domów, wyrywał drzewa i zdzierał tkaniny. Dochodził ryk, jakby wył rozjuszony byk - relacjonował jeden z mieszkańców miasta, Rodolfo Villagomez. - Nie mamy wody, ani jedzenia. Pieniądze są bezużyteczne, bo nie możemy nic kupić. Wszystko zostało splądrowane. Jest to trudne dla wszystkich mieszkańców Acapulco i Guerrero. Przeżywamy chwile udręki i strachu o nasze rodziny - opowiadał.