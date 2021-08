Małopolska. Alarm powodziowy w trzech gminach

W całej Małopolsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami deszczu. Dla południowej i południowo-zachodniej części województwa wydano alerty drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Całkowita suma opadów opadów może wynieść od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 70 l/mkw.

Według danych na Podhalu od niedzielnego wieczora do poniedziałkowego poranka (czyli przez 12 godzin) spadło do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Do poniedziałkowego wieczora opady mogą sięgnąć nawet 60-80 l/mkw. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek podała, że mogą mieć ciągły i intensywny charakter.