Zalane drogi, mieszkańcy uwięzieni w domach. Rozległe powodzie w chińskiej prowincji Liaoning

Ulewy nawiedziły prowincję Liaoning w północno-wschodnich Chinach. Lało od soboty do niedzieli. Drogi zostały zalane, woda wdzierała się do budynków, a niektórzy mieszkańcy utknęli w swoich domach i autach. Jak poinformowały lokalne władze, doszło do poważnych zakłóceń w komunikacji. W tym regionie takie opady są dość rzadko spotykane.