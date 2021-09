La Palma. "Co chwilę słychać eksplozje" z wulkanu Cumbre Vieja

Cumbre Vieja, wulkan znajdujący się na kanaryjskiej wyspie La Palma, wciąż jest aktywny. - Wulkan grzmi co chwilę, wydaje z siebie takie wybuchy, grzmi jak ostre strzelanie na poligonie. Co chwilę słychać eksplozje - opowiadał w niedzielę na antenie TVN24 producent telewizyjny Remik Maścianica.

Wulkan na La Palmie nieustannie wyrzuca w powietrze kłęby dymu i popiołu. - W sobotę wieczorem aż do późnej nocy intensywność była bardzo duża. Wulkan eksplodował co chwilę - mówił w niedzielę na antenie TVN24 przebywający na wyspie dziennikarz i producent telewizyjny Remik Maścianica. - Potem znowu przycicha i później znowu eksploduje - opowiadał.

- Od wczoraj lawa jest rzadsza, płynie bardziej wartkim strumieniem. Być może dotrze do oceanu, ale nikt tego nie chce wyrokować - relacjonował Maścianica.