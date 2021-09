La Palma. Wulkan Cumbre Vieja wyrzuca nowe porcje lawy. Ewakuacja kolejnych miast

W piątek wulkan Cumbre Vieja na wyspie La Palma wyrzucił w powietrze nową porcję lawy. To największa eksplozja od niedzieli. Władze zarządziły ewakuację trzech kolejnych miast. Linie lotnicze odwołały loty z powodu niebezpiecznej chmury gazu i popiołu.

La Palma. "Wulkan wkroczył w fazę eksplozji"

- Wulkan wkroczył w fazę eksplozji. (...) Strażacy nie będą już dzisiaj działać" - napisała na Twitterze straż pożarna na Teneryfie, która została oddelegowana do pomocy na La Palmie.

La Palma. Erupcja wulkanu. Ewakuacja kolejnych miast

Zbiory słynnych kanaryjskich bananów zagrożone

- Ta cała sytuacja jest tragiczna, zbyt tragiczna - powiedział Carlos Reinoso, pracownik plantacji bananów. - Owoce są całkowicie zniszczone, nie zostało prawie nic do zebrania. Wszystko jest uszkodzone - dodał. Rolnicy w pobliżu miasta Todoque nie ustają w wysiłkach, aby ocalić jak najwięcej swoich plonów. - Próbujemy zebrać wszystko, co się da - powiedział agencji Reutera jeden z nich, przedstawiający się jako Roberto, wychylając się z okna swojego pickupa, którym próbował wywieźć w bezpieczniejsze miejsce zebrane banany.

La Palma. Erupcja Wulkanu Cumbre Vieja

Strumienie lawy przesuwają się powoli na zachód od niedzieli 19 września, spopielając wszystko, co spotykają na swojej drodze, w tym domy, szkoły i plantacje bananów, które wyspa eksportuje. Lawa zniszczyła do tej pory prawie 200 domów i zmusiła tysiące ludzi do ucieczki.