Wulkan Cumbre Vieja wyrzuca fontanny lawy. Prawie tysiąc zniszczonych domów

Wulkan Cumbre Vieja, który od 19 września znajduje się w fazie erupcji, staje się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców La Palmy. Do czwartkowego popołudnia wyrzucana przez niego lawa zniszczyła blisko tysiąc budynków. Kanaryjskie władze szacują, że 855 obiektów to domy, które nie nadają się już do użytku. Zaznaczają, że lawa coraz bardziej rozszerza się po wyspie, zajmując już ponad 1,7 tysiąca hektarów.