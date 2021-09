La Palma: erupcja wulkanu, tysiące ludzi bez dachu nad głową. Wielu mieszkańców może nie dostać odszkodowania

W wyniku erupcji wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma ewakuowano sześć tysięcy osób. Ludzie nie mogą wrócić do swoich domów, ponieważ są one pokryte lawą. - Pozostała część wyspy, poza Doliną Aridane, chce normalnie żyć - zauważył na antenie TVN24 przebywający na pobliskiej Teneryfie dziennikarz i producent telewizyjny Remik Maścianica. Zwrócił przy tym uwagę, że mimo zapowiadanej rządowej pomocy dla osób, które straciły domy, część właścicieli na pieniądze i inne wsparcie z tego źródła liczyć nie może.

Z La Palmy ewakuowano sześć tysięcy osób, które straciły dorobek życia. O sytuacji na jednej z Wysp Kanaryjskich opowiadał polski dziennikarz i producent Remik Maścianica, przebywający na pobliskiej Teneryfie. - Lawa przykryła teraz obszar o powierzchni około 166 hektarów, co można porównać do wielkości Miasteczka Wilanów w Warszawie (osiedle mieszkaniowe w stołecznej dzielnicy Wilanów - red.) - powiedział.

- Tempo posuwania się lawy zwolniło, nie wiadomo, czy dotrze ona do morza, bo zaczęła stygnąć i wysycha - dodał dziennikarz. Jak mówił, lawa przesuwa się obecnie średnio cztery metry na godzinę. - Ewakuowano sześć tysięcy mieszkańców, którzy prawdopodobnie nie będą mieli dokąd wrócić, bo ich domy, działki są nie do odzyskania. Być może nie uzyskają też żadnych pieniędzy z ubezpieczenia, bo na Wyspach Kanaryjskich nie da się ubezpieczyć od wybuchu wulkanu. Można za to od pożarów, powodzi, innych zdarzeń - tłumaczył Maścianica.