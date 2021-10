Rozżarzona lawa spływa po klifie i wpada do wody. Nagranie z drona

Wulkan Cumbre Vieja na wyspie La Palma nie przestaje wypluwać z siebie kolejnych porcji gorącej lawy. Ta, płynąc rzeką przez część wyspy, wpływa do oceanu. Można to zobaczyć na nagraniu z drona, które udostępniła hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC).

Na nagraniu z drona, opublikowanym przez hiszpańską Wyższą Radę Badań Naukowych (CSIC), widać strumienie gorącej lawy wypływającej z wulkanu La Palma i spadające z klifów do oceanu.

La Palma. Zapadała się część wulkanu Cumbre Vieja

Około 1000 budynków zostało zniszczonych od początku erupcji, do której doszło 19 września, a 6000 osób zostało ewakuowanych, głównie z miast El Paso i Los Llanos de Aridane - dwóch głównych skupisk ludności na wyspie.

W poniedziałek rzeka rozgrzanej do czerwoności lawy tryskającej z wulkanu Cumbre Vieja zgęstniała, po tym jak północna strona krateru zapadła się w niedzielną noc powodując spektakularne eksplozje, ale władze wykluczyły dalsze ewakuacje. Pomimo wzmożonej aktywności, lawa wydaje się podążać podobną trajektorią do poprzednich przepływów i omija obszary, które do tej pory zostały oszczędzone - przekazał prezydent Wysp Kanaryjskich Angel Victor Torres.